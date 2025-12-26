Cumhuriyet Gazetesi Logo
Adnan Oktar’ın da kaldığı yüksek güvenlikli cezaevinde tahliye hareketliliği

Adnan Oktar’ın da kaldığı yüksek güvenlikli cezaevinde tahliye hareketliliği

26.12.2025 13:21:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Adnan Oktar’ın da kaldığı yüksek güvenlikli cezaevinde tahliye hareketliliği

Yeni infaz düzenlemesi kapsamında Türkiye genelinde birçok ceza infaz kurumunda hareketlilik yaşanırken, Adnan Oktar’ın da tutuklu bulunduğu Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda da tahliyeler başladı.

Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen ve Türk Ceza Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklikler içeren düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek yasalaşmasının ardından, Türkiye genelinde cezaevlerinde hareketlilik başladı.

Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte infaz sürelerinin yeniden hesaplanması sonucu şartları taşıyan hükümlüler için tahliyeler kontrollü ve aşamalı şekilde uygulanıyor.

Suç örgütü lideri Adnan Oktar’ın tutuklu bulunduğu Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda da tahliyeler başladı. 

Yakınının tahliyesini bekleyen bir kişi, "Bizim en büyük isteğimiz bu yasanın yeni yıldan önce çıkmasıydı. Bugün yaklaşık 105 kişinin tahliye edileceği söylendi. Yoğunluk var ama beklemeye razıyız. Aileler için büyük bir sevinç" dedi.

İlgili Konular: #adnan oktar #CEZAevi

İlgili Haberler

Yandaş yazar Fuat Uğur'dan dikkat çeken iddia: 'FETÖ ve Adnan Oktar'ın ardından şimdi Süleymancılar sırada'
Yandaş yazar Fuat Uğur'dan dikkat çeken iddia: 'FETÖ ve Adnan Oktar'ın ardından şimdi Süleymancılar sırada' TV100 yazarı Fuat Uğur, son yazısında "FETÖ terör örgütü devlet tarafından yok edildi, Süleymancılar için de yolun sonu görünüyor" ifadelerini kullandı.
İstanbul'da Adnan Oktar'ı öven paylaşımlara soruşturma
İstanbul'da Adnan Oktar'ı öven paylaşımlara soruşturma Sosyal medya ve internet siteleri üzerinden suç örgütü lideri Adnan Oktar hakkında 'Suçu ve suçluyu övme' içerikli paylaşımlara yönelik başsavcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
MHP'li vekil canlı yayında AKP'li başkana sert sözlerle yüklendi: ‘Adnan Oktar ve kedicikleri gibi…’
MHP'li vekil canlı yayında AKP'li başkana sert sözlerle yüklendi: ‘Adnan Oktar ve kedicikleri gibi…’ MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, katıldığı yerel bir televizyon kanalında AKP'li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'e sert ifadelerle yüklendi. Şanlıtürk “Sosyal medyada Adnan Oktar’ın kedicikleri gibi ‘Çok iyi yaptık, çok güzel’ videoları paylaşılıyor. Kamunun parasıyla gazetelere ısmarlama haber yaptırmayı bırakın” dedi.