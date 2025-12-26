Adnan Oktar’ın da kaldığı yüksek güvenlikli cezaevinde tahliye hareketliliği

Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen ve Türk Ceza Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklikler içeren düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek yasalaşmasının ardından, Türkiye genelinde cezaevlerinde hareketlilik başladı.

Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte infaz sürelerinin yeniden hesaplanması sonucu şartları taşıyan hükümlüler için tahliyeler kontrollü ve aşamalı şekilde uygulanıyor.

Suç örgütü lideri Adnan Oktar’ın tutuklu bulunduğu Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda da tahliyeler başladı.

Yakınının tahliyesini bekleyen bir kişi, "Bizim en büyük isteğimiz bu yasanın yeni yıldan önce çıkmasıydı. Bugün yaklaşık 105 kişinin tahliye edileceği söylendi. Yoğunluk var ama beklemeye razıyız. Aileler için büyük bir sevinç" dedi.