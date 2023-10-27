'Ömer' dizisinde 'Adnan Oktar Suç Örgütü' göndermesi: 'Bir akşam gel, sohbetimize katıl'
Star TV'de yayımlanan 'Ömer' dizisinin yeni bölümünün fragmanı, Adnan Oktar'ın suç örgütüne bağlı kız getirme ekibini konu aldı. Fragman sosyal medyada gündem oldu.
'Bambaşka Biri' dizisinin ardından, Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın başrollerinde yer aldığı 'Ömer' dizisinin yeni bölümü de Adnan Oktar Suç Örgütü'nün 'kız getirme ekibi'ni konu alacak.
'Ömer’de kız getirme ekibinde yer alan Atilla karakteri ‘Bora Cengiz’den esinlendi. Fragman sosyal medyada gündem oldu.
İşte o fragman…
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