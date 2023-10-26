Gönderme ‘gerçek’ çıktı... 'Bambaşka Biri' dizisindeki oyuncu Adnan Oktarcıymış!

Yayınlanma: 26.10.2023 - 16:53

Güncelleme: 26.10.2023 - 16:55

FOX TV ekranlarında Pazartesi günleri yayımlanan 'Bambaşka Biri' dizisi, geçen haftalarda 140journos’un yayımladığı ‘Kedicik’ belgeseli sonrası gündem olan Adnan Oktar Suç Örgütü’nde yaşanan skandalları konu aldı.

Dizinin yayımlanan fragmanında Adnan Oktar'ın 'turnike ekibi'ni canlandıran Ali Yücel’in, Oktar’ın tarikatında bulunduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet, dizide rol alan Ali Yücel’in tarikattayken çekilen görüntülerine ulaştı. Adnan Oktar’ın televizyon kanalı A9’da yayımlanan görüntülerde, Yücel’in hem dans etttiği hem de Oktar’ı dinlediği görülüyor.

TURNİKE SİSTEMİNE DİKKAT ÇEKİLMİŞTİ!

'Bambaşka Biri' dizisinde bu hafta; Adnan Oktar’ın suç örgütündeki 'turnike sistemi'ne dikkat çekildi.

Sisteme dahil edilmek için kız çocukları ile kadınları tuzağa düşürmeye çalışan ekip, diziye konu edildi.

Pazartesi günü yayımlanacak 8. bölümün son fragmanında bir kadının, nasıl bu suç örgütünün tuzağına nasıl düştüğünü ve kurtulma mücadelesi verdiği gösterilecek.