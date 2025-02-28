Adnan Oktar, üç suçtan beraat etti: 'Kaçakçılık diye bir şey yok, kumpas var'

Yayınlanma: 28.02.2025 - 17:32

Güncelleme: 28.02.2025 - 17:32

Adnan Oktar ve 18 sanığın yargılandığı davada İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. Mahkeme, Oktar ve bazı sanıkların "resmi belgede sahtecilik", "resmi belgeyi bozmak ve yok etmek" ve "kaçakçılık" suçlarından ayrı ayrı beraatine hükmetti. "Nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlarına ilişkin yargılamanın ise başka bir dosya üzerinden devam edeceği belirtildi.

SAVCI MÜTALAASINDA İKİ SUÇUN TEFRİK EDİLMESİNİ TALEP ETTİ

Mahkemede esasa ilişkin mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanıkların kaçakçılık ve sahte belge düzenleme iddialarına yönelik somut bir usulsüzlük tespit edilmediğini belirterek, bu suçlardan beraat verilmesini istedi. Mütalaada, kaçakçılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarının dosyadan ayrılması gerektiği ifade edildi.

ADNAN OKTAR: "KAÇAKÇILIK KUMPAS, BEN MEHDİ DEĞİLİM AMA MÜJDELEYECEĞİM"

Savunmasında suçlamaları reddeden Oktar, "Kaçakçılık diye bir şey yok, bu bir kumpas. Ben 70 yaşındayım, trafik cezam bile yok. Birden bire 30 tane suçu işleten insan haline geldim, yalan ve iftira. Mehdiyet dışında İslam aleminin birleşmesi mümkün değil. Ben Mehdi değilim ama müjdeleyeceğim" dedi.

ÜÇ SUÇTAN BERAAT, DİĞER DOSYALAR AYRILDI

Mahkeme heyeti, aralarında Adnan Oktar, Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna ve Sinem Hacer Tezyapar’ın da bulunduğu sanıkların "resmi belgede sahtecilik", "resmi belgeyi bozmak ve yok etmek" ve "kaçakçılık" suçlarından beraatine karar verdi.

Ayrıca sanık Çağlar Keşkek’in "kaçakçılık" ve "resmi belgede sahteciliğe yardım", Uğur Şahin’in ise "kaçakçılık" suçlarından beraatine hükmedildi. Sanık Ayşe Osma’nın "görevi kötüye kullanma" suçundan beraat ettiği, "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlarının ise bu davadan ayrıldığı bildirildi.

891 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Öte yandan, Adnan Oktar’ın lideri olduğu suç örgütüne yönelik 215 sanıklı davada İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Kasım 2022’de Oktar’a toplam 891 yıl hapis cezası vermişti. Örgüt yöneticisi olarak diğer sanıkların suçlarından da sorumlu tutulan Oktar, toplamda 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.