Adnan Oktar yeniden hakim karşısında: 'Devlet beni iyi tanır, devlet bazen sevdiği insanı hapse sokar'

Yayınlanma: 14.02.2025 - 17:42

Güncelleme: 14.02.2025 - 17:42

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik 72'si tutuklu 215 sanıklı dava, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince 16 Kasım 2022'de karara bağlanmış ve Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 14 sanık toplamda 8 bin 658 yıl hapse mahkum edilmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza dairesi, dosyanın bazı suçlar yönünden ayrılmasına ve sanıkların yeniden yargılanmasına karar verdi. ‘Kaçakçılık’, ‘Nitelikli dolandırıcılık’, ‘Resmi belgede sahtecilik’ ve ‘Kara para aklama’ suçlamasıyla Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 15 tutuklu sanığın yargılanması Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Bazı sanıklar tutuklu bulundukları cezaevlerinden getirilirken bazıları ise SEGBİS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile bağlandı. Duruşmaya ‘kedicik’ diye tabir edilen bir grup kadın da sanıkları desteklemek için katıldı.

“SUÇLARI İŞLEMEYE KARAKTERİMİZ UYGUN DEĞİL”

Ekran Haber'in aktardığına göre, örgütün hukuk yöneticisi olarak bilinen Mehmet Noyan Orcan savunmasında, “İddia edilen suçlarla bir ilgimiz yok. Gerçek dışı ispatlar. Dolandırıcılık ve kaçakçılık gibi suçları işlemeye karakterimiz uygun değil. Maruz kaldığımız yersiz suçlamaların Allah'ın izniyle tespit edileceğini ve aklanacağımızı düşünüyorum” dedi.

“DİNDAR BİR ARKADAŞ TOPLULUĞUYUZ”

Örgütün uluslararası lobi faaliyetini yönettiği bilinen Sinem Hacer Tezyapar ise, “Biz senelerdir devletimizin ve vatandaşlarımızın tanıdığı dindar bir arkadaş topluluğuyuz. Tertemiz hayatımızdan suç çıkartmaya çalıştırlar. Paramızı Allah yolunda kullandık. Çok daha rahat hayat yaşayabilecekken, tehditlere rağmen Allah yolunda yaşamaya devam ettik. Adnan Bey de yaşadığı tüm baskılara rağmen İslam tebliğinden vazgeçmedi. Camiamızda yalnızca helal kazanç var. Allahtan korkan vicdanlı insanlarız. Peygamberlerle aynı yoldu yürüdüğümüz için şeref duyarız” ifadelerine yer verdi.

"MAAŞALLAH HOCAM"

Mahkeme 15 dakikalık ara vererek izleyicileri dışarı çıkarttı. Destekçilerden biri Adanan Oktar'a, "Beyazlar çok yakışmış hocam Maşallah" derken diğerleri ise sevgilerini göstererek salonu terk etti.

"DEVLET BENİ İYİ TANIR"

Tutuklu sanık Adnan Oktar savunmasında, "Devlet beni iyi tanır. Kumpaslar tarih boyunca hep yapılmıştır. Peygamberlere de yapıldı. Hapse girmek arkadaşlarımız için hayır oldu. Dışarının fitnesinden korudu. Cezaevinin evimden farkı yok. Devlet bazen sevdiği insanı hapse sokar. Devletin usulü budur” dedi.

BERAATLARI İSTENDİ

Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıkların ‘Kaçakçılık’ ve ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçlarından beraatını ve diğer suçlardan tefrik verilmesi talep etti.

DAVAYA ERTELEME

Mahkeme heyeti, sanıkların esasa ilişkin savunmalarını yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.