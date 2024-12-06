Adnan Oktar'ın güncel yapılanması davasında mütalaa verildi: 12 yıl hapsi istendi

Yayınlanma: 06.12.2024 - 11:51

Güncelleme: 06.12.2024 - 11:56

Adnan Oktar silahlı suç örgütünün, avukatlar ve sosyal medya grupları üzerinden örgüte yeni üye kazandırma faaliyetlerine ilişkin açılan 'Güncel yapılanma' davası, bugün İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edildi.

Örgütün elebaşı tutuklu sanık Adnan Oktar, bulunduğu cezaevinden duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar ile avukatları da mahkemede hazır bulundu.

OKTAR'IN 12 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Adnan Oktar'ın, "Suç örgütü kurmak ve yönetmek", tutuksuz sanıklar Meltem Daban ile Ferhunde Eda Babuna hakkında, ise "örgüt yöneticiliği" suçundan ayrı ayrı 5 yıldan 12 yıla kadar hapislerini istesi. Savcı, diğer 11 tutuksuz sanık hakkında ise, "Suç örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 2 yıl 6 aydan yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Avukatlar, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Mahkeme, Adnan Oktar hakkındaki avukatlarıyla olan görüş kısıtlılığı kararını kaldırarak, bir sonraki duruşmada kararı açıklayacağını kaydederek, duruşmayı 20 Ocak 2025'e erteledi.

"HERKES KAFASININ İÇİNDE HAPSEDİLMİŞ"

Mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için süre verilmeden ve duruşma ertelenmeden önce söz alan Adnan Oktar, "Bizim tutukluluğumuz diye bir şey yoktur. Herkes kendi beyninin içinde yaşıyor, bunun dışında ne olduğunu kimse bilmiyor. Tutukluluktan dolayı benim bir rahatsızlığım yok, herkes tutuklu şu an. Mahkemedeki herkes, hakimler, savcılar, polisler, devletin bütün elemanları ve halk. Bu bilimsel bir gerçek. Herkes kafatasının içinde Allah tarafından hapsedilmiştir. Bunu bütün dünyanın bilmesi için söylüyorum. Mahkeme görüntüsü de beynimizin içinde oluyor, siz de beni beyninizin içinde görüyorsunuz. Bunu konuşamıyorlar, ben konuşulmasını istiyorum. Ayrıca bütün gazeteciler, televizyon yöneticileri bunlar da çok etkin olduklarını zannediyorlar. Onlar da beyninin içinde yaşıyorlar. İnsanlar bu gerçeği bilse konu tamamen kökünden kapanmış olacak" dedi.