20 Temmuz 2022 Çarşamba, 17:27

Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı.

Hükümlü olarak yattığı Edirne Cezaevi'ne girdiğinden beri saç ve sakal uzatmaya başlayan Oktar'ın yeni görüntüsü dikkat çekti.

Saçlarını uzatan ve boyatan Oktar'ın, yeşil desenli gömlek ve aynı renklerde ceket giydiği görüldü.

İşte Adnan Oktar’ın son hali;