Adnan Oktar'ın villası satışa çıkarıldı

26 Temmuz 2022 Salı, 21:39

Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın İstanbul Çengelköy'de bulunan 'Dragos' adı verilen büyük villasının 190 milyon liraya satışa çıkarılmasının ardından yine Çengelköy Hür sokakta bulunan boğaza nazır villası da 3 milyon dolara (53,4 milyon TL) satışa konuldu.

Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, villanın dış kapıları kurşun geçirmez kalınlıkta demirle kaplı. Villanın dışında özel güvenlik kulübeleri ve x-ray cihazı bulunuyor.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 11 Ocak 2021'de "silahlı suç örgütü kurma ve yönetme", "cinsel suçlar", "FETÖ'ye yardım", "siyasal veya askeri casusluk" gibi birçok suçtan Adnan Oktar'a 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Ancak İstinaf Mahkemesi 15 Mart 2022'de bu kararı bozarak Oktar'ın aralarında bulunduğu 16 örgüt yöneticisi dışındaki 68 sanığı tahliye etti. Serbest bırakılan 68 sanıktan 61'i hakkında 28 Mart'ta yeniden tutuklama kararı verildi.

Aralarında Oktar Babuna'nın da bulunduğu 50 sanık İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin kararıyla yeniden yakalanıp cezaevine gönderildi.