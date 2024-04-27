Adres: Kocaeli... Silahı temizlerken kendini vurdu

Yayınlanma: 27.04.2024 - 09:13

Güncelleme: 27.04.2024 - 09:14

Edinilen bilgiye göre, İzmit ilçesi Paşa Caddesi’nde oturan A.G., tabancasını temizlerken silah ateş aldı.

A.G., sol işaret parmağından yaralanırken durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.G.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.