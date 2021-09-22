Adrese teslim kadro ilanları, üniversitelerde yer almaya devam ediyor

22 Eylül 2021 Çarşamba, 04:00

YÖK, üniversitelerin öğretim üyesi ilanlarında belirlediği özel şartların, sık sık “adrese teslim kadro” tartışmalarına neden olması üzerine Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde değişiklik yapmış ve “İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez” hükmünü eklemişti. Buna karşın üniversitelerin ilanlarına ilişkin tartışmalar sürüyor. Bazı üniversitelerin dün ve önceki gün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanları da “adrese teslim kadro” tartışmasını beraberinde getirdi.

Özel şartları dikkat çeken kadro ilanları ve üniversiteler şöyle:

- Yıldız Teknik Üniversite-si’nde Sosyoloji Bölümü için çıkılan profesör kadrosu için “Cumhuriyet tarihi ve Türk dış politikası alanında çalışmalarda bulunmak” şartı belirlendi.

- Yozgat Bozok Üniversitesi’nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü için açılan araştırma görevlisi kadrosu ilanında, “Hukuk fakültesi mezunu olmak” şartı istendi.

- Muş Alparslan Üniversite-si’nde Tarih Bölümü için yayımlanan doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuru koşulları arasında “Ortaçağda gümrük ya da ortaçağ ticareti tarihi üzerine çalışmaları bulunmak” yer aldı.

- Adıyaman Üniversitesi’nde Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı’nda açılan profesör tardosu için çıkılan ilanda, “yakınçağ tarihi alanında doçent unvanı almış, eğitim tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak” şartları belirlendi.