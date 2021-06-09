YÖK'ün, akademik kadro ilanlarında kişiye özel şartlara yönelik uyarısı dikkate alınmadı

09 Haziran 2021 Çarşamba, 04:00

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK), “ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez” düzenlemesine karşın üniversiteler, akademik kadro ilanlarında çok özel şartlara yer vermeyi sürdürüyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, çeşitli bölümler için çıktığı toplam 36 akademik kadro ilanı için “özel şartlar” aradı.

YÖK, üniversitelerin öğretim üyesi ilanlarında belirlediği özel şartların, sık sık “adrese teslim kadro” tartışmalarına neden olması üzerine Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde, 9 Mart’ta, değişiklik yapmış ve yönetmeliğe “İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez” hükmü eklenmişti. Buna karşın üniversitelerin ilanlarındaki tartışma son bulmadı. Son olarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin, farklı bölümlerde toplam 36 akademik kadro için çıktığı ilanlarda belirtilen özel şartlar dikkat çekti. Bölümler ve özel şartlardan bazıları şöyle:

- Psikoloji bölümü sosyal psikoloji anabilim dalında doçent kadrosu için “göç, toplumsal cinsiyet, sosyal kimlik ve çevre yanlısı davranışlar üzerine çalışmalar yapmış olmak.”

- Türk dili ve edebiyatı bölümünde doktor öğretim üyesi için “âşık edebiyatı ve halk mizahı üzerine çalışmaları olmak.”

- Eğitim bilimleri bölümü eğitimde ölçme ve değerlendirme anabilim dalında profesör kadrosu için “Tek ve Çok Boyutlu Madde Tepki Kuramı’yla ilgili çalışmalar yapmak.”

- Güzel sanatlar eğitimi bölümü resim-iş eğitimi anabilim dalında doçent kadrosu için “üç boyutlu heykel üzerine çalışmaları olmak.”

- Matematik ve fen bilimleri eğitimi bölümü fen bilgisi eğitimi anabilim dalında 2 profesör kadrosundan biri için “argümantasyon ve bilimsel sorgulamanın doğası konularında çalışmaları olmak”, diğeri için “teknolojinin doğasına, okuryazarlığına ve ilişkili olduğu konular üzerine çalışmaları olmak.”

KORONAVİRÜS ÇALIŞMALARI ARANAN ŞART

- İktisat bölümünde iktisat teorisi anabilim dalında profesör kadrosu için “endüstriyel organizasyon alanında çalışmalar yapmış olmak.”

- Cerrahi tıp bilimleri bölümü kulak, burun, boğaz hastalıkları anabilim dalında profesör kadrosu için “laringotrakeal stenoz konusunda çalışmaları olmak ve temel hücre kültürleri konusunda deneyim sahibi olmak”, doçent kadrosu içinse “kulak zarı ile ilgili deneysel çalışma ve VEMP (vestibüler fonksiyon testi) ile ilgili çalışma yapmış olmak.”

- Cerrahi tıp bilimleri bölümü anesteziyoloji ve reanimasyon anabilim dalında doçent kadrosu için “Kardiyo pulmoner resustasyon alanında deneyimli olmak ve koronavirüs alanında çalışma yapmış olmak.”

- Dahili Tıp Bilimleri bölümü Psikiyatri anabilim dalında profesör kadrosu için “major depresyon etyopatogenezi ve tedavisi konusunda çalışmalar yapmış olmak, aktarım odaklı destekleyici psikoterapi, bilişsel davranışçı terapi ve şema terapisi alanlarında çalışmaları olmak.”

- Temel Tıp Bilimleri bölümü Biyokimya anabilim dalında doçent kadrosu için “sistemik enflamasyon, koagulasyon testlerinde verifikasyon ve sperm analizi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.”