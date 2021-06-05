YÖK'ün ‘Özel şartlara yer verilemez’ kuralını üniversiteler tanımıyor

05 Haziran 2021 Cumartesi, 04:00

Son olarak İskenderun Teknik Üniversitesi’nin Resmi Gazete’de yayımlanan akademik kadro ilanında istenen “özel şartlar” dikkat çekti. Üniversite, farklı bölümler için toplam 21 kadro ilanı yayımladı. Bu kapsamda, havacılık ve uzay bilimleri fakültesi havacılık yönetimi bölümüne “doçent” alınacağı belirtildi. Başvuru koşulları arasında ise “Sivil havacılık yönetimi anabilim dalında doktora derecesi almış olup finans alanında doçentlik unvanı almış olmak” yer aldı. İşletme ve yönetim bilimleri fakültesi uluslararası ticaret ve işletmecilik bölümü doktor öğretim üyesi alımı için ise “İktisat ve göç tarihi konularında uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yapmış olmak” şartı koşuldu.

YÖNETMELİK DEĞİŞTİ AMA...

Üniversitelerin, öğretim üyesi ilanlarında belirlediği “özel şartlar”, sık sık “adrese teslim kadro” tartışmalarına neden oluyor. Bu kapsamda YÖK Başkanı Yekta Saraç, 11 Şubat’ta “Akademide son günlerde yapılan atamalarda liyakat ve ehliyetin gözetilmediği, bu hususun da toplumsal vicdanı rahatsız ettiği yönünde dikkate alınması gereken şikâyetler var. Bununla ilgili önümüzdeki haftalarda bazı kararlar alacağız” açıklamasını yapmıştı. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ne,

9 Mart’ta yapılan değişiklik ile “İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez” hükmü eklenmişti. Buna karşın “adrese teslim kadro” tartışmaları son bulmadı.