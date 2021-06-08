YÖK'ün düzenlemelerine rağmen üniversitelerdeki kişiye özel kadro ilanları sürüyor

08 Haziran 2021 Salı, 04:00

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, üç profesör, üç doçent ve dört doktora öğretim üyesi almak üzere geçen perşembe ilana çıktı. İlanlarda mühendislik, fen edebiyat, mimarlık tasarım ve güzel sanatlar, iktisadi ve idari bilimler ve sağlık bilimleri fakültesine ve Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile Kadirli Meslek Yüksekokulu’na akademisyen alınacağı belirtildi. Alınacak akademisyenlerin ilanlarındaki şartlar, “kişiye özel”, “adrese teslim” olduğu şüphesini uyandırdı. İşte o şartlardan bazıları:

- Sağlık bilimleri fakültesi, sosyal hizmetler bölümü, sosyal hizmet ana bilim dalına alınacak Dr. öğretim üyesi şartı: Sosyal hizmet ana bilim dalı veya psikoloji ana bilim dalında doktora yapmış olmak. Klinik psikoloji ve kanser hastalarında sosyal destek konulu çalışmalar yapmış olmak.

- İktisadi ve idari bilimler fakültesi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü, hukuk bilimleri ana bilim dalına alınacak Dr. öğretim üyesi şartı: Kamu yönetimi ana bilim dalında doktora yapmış olmak. Avrupa’da aşırı sağ ve İslamofobi konularında çalışmalar yapmış olmak.

- Mimarlık tasarım ve güzel sanatlar fakültesi, iç mimarlık ve çevre tasarımı bölümü, iç mimarlık ve çevre tasarımı ana bilim dalına alınacak doçent şartı: Peyzaj mimarlığı alanında doçent unvanına sahip olmak. Çevre planlaması konusunda çalışmalar yapmış olmak.

- Fen edebiyat fakültesi, tarih bölümü, yakınçağ tarihi ana bilim dalına alınacak doçent şartı: Tarih ana bilim dalında doçent unvanına sahip olmak. Osmanlı Devleti’nde karayolları ve muhtarlık teşkilatı konularında çalışmaları olmak.

- Mühendislik fakültesi, gıda mühendisliği bölümü, gıda mühendisliği ana bilim dalına alınacak doçent şartı: Yerfıstığı sütü ve gıdalarda kurutma kinetiği ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

- Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, organik tarım işletmeciliği bölümü, organik tarım işletmeciliği programına alınacak Dr. öğretim üyesi şartı: Bitki koruma ana bilim dalında doktora yapmış olmak. Meyve ağaçlarında antibakteriyel mücadele ve duyarlılık konularında çalışmalar yapmış olmak.

- Kadirli Meslek Yüksekokulu, Elektrik ve Enerji Bölümü Elektrik Programı’na alınacak Dr. öğretim üyesi şartı: Elektrik- elektronik mühendisliği ana bilim dalında veya fizik ana bilim dalında doktora yapmış olmak. Hidrojen Depolama ve yarı iletkenlerin elektronik özellikleri konulu çalışmalar yapmış olmak.