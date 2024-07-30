Adrese teslim kadro: Şartlar tartışma yarattı

Yayınlanma: 30.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.07.2024 - 04:00

Matematik bölümü için açılan doçentlik kadrosu için de “Doçentliğini matematik alanından almış olup, Sinüs Hiperbolik Fonksiyonlara Schwarz Temmanın Uygulanması ve Kontak Pseudo-Slant Altmanifoldların Geometrisi üzerine çalışmalar yapmış olmak” şartları aranıyor.

Bu alanlarda çalışma yapmış iki isimden birinin Amasya Üniversitesi’nde doçentlik yaptığı biliniyor.

Mardin Artuklu Üniversitesi’nin Beslenme ve Diyetetik Bölümü için açtığı doçent kadrosu için ise “Zeytinyağlarının Karakterizasyonu ve Mikotoksinlerle ile ilgili çalışmalar yapmış olmak” şartı aranıyor.

Bu konuya ilişkin araştırma yapan iki kişi olduğu belirtiliyor.