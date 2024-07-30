Adrese teslim kadro: Şartlar tartışma yarattı

Amasya Üniversitesi’nin ilahiyat fakültesinde temel islam bilimleri bölümü için açılan doktor öğretim üyesi kadrosu için alım ilanı dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Kadro için “Doktorasını temel islam bilimleri alanında yapmış olup, tasavvufta; Kerramiyye, Kindi, İbn Kayyim, Kemalpaşazade üzerine çalışmalar yapmış olmak” özellikleri aranıyor. Üniversitenin kadrosunda bu alanlarda çalışan tek araştırma görevlisi var.

Eylül Barut
Yayınlanma: 30.07.2024 - 04:00
Adrese teslim kadro: Şartlar tartışma yarattı
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Matematik bölümü için açılan doçentlik kadrosu için de “Doçentliğini matematik alanından almış olup, Sinüs Hiperbolik Fonksiyonlara Schwarz Temmanın Uygulanması ve Kontak Pseudo-Slant Altmanifoldların Geometrisi üzerine çalışmalar yapmış olmak” şartları aranıyor.

Bu alanlarda çalışma yapmış iki isimden birinin Amasya Üniversitesi’nde doçentlik yaptığı biliniyor.

Mardin Artuklu Üniversitesi’nin Beslenme ve Diyetetik Bölümü için açtığı doçent kadrosu için ise “Zeytinyağlarının Karakterizasyonu ve Mikotoksinlerle ile ilgili çalışmalar yapmış olmak” şartı aranıyor.

Bu konuya ilişkin araştırma yapan iki kişi olduğu belirtiliyor.


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