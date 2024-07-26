Amasya'da kaçak kazı yapan 11 kişi yakalandı
Amasya'da düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 11 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suluova ilçesi Armutlu köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Operasyon düzenleyen ekipler, A.D, Y.K, E.Ş, A.Ç, H.K, İ.K, O.A, M.K, Ö.K, S.C. ve E.E'yi suçüstü yakaladı.
Ekipler, kazı yapıldığı sırada kullanılan yer tespit cihazı, kamera, kazma, 2 kürek, çekiç ve muhtelif kazı malzemesine el koydu.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li Külünk: 'Erdoğan sosyolojisi eriyor'
- İktidara yakın anketçiden 'CHP' açıklaması
- ‘15 büyükşehirin borcu yok’
- 'Oflu duruşuna, ellerine sağlık…'
- 'Erdoğan'ın talimatıyla darbe girişimi var'
- Uçuşlar iptal edilecek
- MHP'li Akçay hastaneye kaldırıldı!
- 'Bu işi çözün, sorumluları hesaba çekin' talimatı
- Türk sporcu ringe çıkmadan elendi!
- ‘Paylaşımlarımı takip eder olmuş!’