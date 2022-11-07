Adresler farklı, manzara aynı: Yol kapatıp 'asker eğlencesi' düzenlediler
İstanbul Ümraniye'de asker eğlencesi yapan bir grup, otomobilleriyle tüneli kapattı. Bağcılar'da ise asker eğlencesi düzenleyen bir grup, araçlarıyla yol kapatıp askere giden arkadaşlarını havaya fırlattı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde askerin düşme tehlikesi geçirdiği görüldü.
Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi'nde 6 Kasım akşamı asker eğlencesi yapan bir grup otomobilleriyle tüneli kapattı. Araçlarından inen grubun tezahüratlar yaparak eğlendiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
ANBEAN KAYDEDİLDİ
Bağcılar Meydanı'nda da asker eğlencesi düzenleyen bir grup, konvoy halindeki araçlarını durdurarak yolu kapattı.
Gruptakilerin, askere giden arkadaşlarını defalarca havaya fırlatmaları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde havaya fırlatılan asker adayının düşme tehlikesi geçirdiği görüldü.
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