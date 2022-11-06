Beşiktaş'ta tüneli kapatıp asker eğlencesi yaptılar
Beşiktaş'ta asker eğlencesi yapmak için bir araya gelen grup, motosiklet ve otomobillerle Dolmabahçe Tüneli'ni kapattı. Grubun meşaleler yakarak eğlendiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Beşiktaş'ta dün akşam saatlerinde asker eğlencesi yapmak için bir araya geldiği öğrenilen grup, yaklaşık 40 motosiklet ve otomobillerle Dolmabahçe Tüneli'ni kapattı.
Grup, kapatılan yolda meşaleler yakarak kutlama yaptı.
Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar, sosyal medyada paylaşıldı.
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