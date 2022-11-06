Beşiktaş'ta tüneli kapatıp asker eğlencesi yaptılar

Beşiktaş'ta asker eğlencesi yapmak için bir araya gelen grup, motosiklet ve otomobillerle Dolmabahçe Tüneli'ni kapattı. Grubun meşaleler yakarak eğlendiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
06 Kasım 2022 Pazar, 11:47
Beşiktaş'ta tüneli kapatıp asker eğlencesi yaptılar
Abone Ol google-news

İstanbul Beşiktaş'ta dün akşam saatlerinde asker eğlencesi yapmak için bir araya geldiği öğrenilen grup, yaklaşık 40 motosiklet ve otomobillerle Dolmabahçe Tüneli'ni kapattı.

Grup, kapatılan yolda meşaleler yakarak kutlama yaptı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan o anlar, sosyal medyada paylaşıldı.
 


beşiktaş asker eğlencesi tünel meşale

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler