Asker eğlencesinde çocukların yanında pompalı tüfekle ateş etti

06 Kasım 2022 Pazar, 11:11

Ümraniye Kazımkarabekir Mahallesi'nde sokakta düzenlenen asker eğlencesi sırasında bir kişi eline aldığı pompalı tüfekle havaya doğru ateş etmeye başladı.

Şahıs, eğlencede çocuklar da bulunmasına rağmen defalarca kere silahla ateş etmeyi sürdürdü.

Şans eseri yaralanan olmazken, eğlence geç saatlere kadar devam etti.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir çocuğun kulaklarını kapatarak ateş eden kişiyi izlediği görüldü.