Asker eğlencesinde çocukların yanında pompalı tüfekle ateş etti
Ümraniye'de sokakta düzenlenen asker eğlencesinde iddiaya göre, pompalı tüfekle havaya ateş edildi. Çocukların bulunduğu sırada silahın ateşlendiği anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.
Ümraniye Kazımkarabekir Mahallesi'nde sokakta düzenlenen asker eğlencesi sırasında bir kişi eline aldığı pompalı tüfekle havaya doğru ateş etmeye başladı.
Şahıs, eğlencede çocuklar da bulunmasına rağmen defalarca kere silahla ateş etmeyi sürdürdü.
Şans eseri yaralanan olmazken, eğlence geç saatlere kadar devam etti.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir çocuğun kulaklarını kapatarak ateş eden kişiyi izlediği görüldü.
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