Adreslere baskın yapıldı... Mersin'de dolandırıcılık ve yasadışı bahis operasyonu: 3 tutuklama

Yayınlanma: 10.02.2025 - 10:15

Güncelleme: 10.02.2025 - 10:18

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis faaliyetinde bulunduğu öne sürülen 10 zanlının kimliğini tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyona 10 şüpheli yakalandı.

3 TUTUKLAMA

Adreslerde çok sayıda dijital malzeme, banka kartı ile tabanca, fişek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.