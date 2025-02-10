Adreslere baskın yapıldı... Mersin'de dolandırıcılık ve yasadışı bahis operasyonu: 3 tutuklama
Mersin'de nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis faaliyetinde bulunduğu öne sürülen 10 zanlının kimliğini tespit etti.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyona 10 şüpheli yakalandı.
3 TUTUKLAMA
Adreslerde çok sayıda dijital malzeme, banka kartı ile tabanca, fişek ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: #Mersin #dolandırıcı #dolandırıcılık
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Birlikteyiz, hep birlikte olacağız'
- Adana Demirspor sahadan çekildi
- Mehmet Şimşek’in ‘gizlediği’ gerçeği açıkladı!
- Murat Sancak'tan Okan Buruk'a sert sözler
- Erdoğan'dan muhalefete 'Gazze' çıkışı
- Bahçeli'den ilk açıklama!
- 'Buradan soruyoruz, Erdoğan neden suskun?'
- 'İsrailliler Alaska'ya yerleştirilsin'
- Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem!
- Okan Buruk'tan Murat Sancak'a yanıt