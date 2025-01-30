Mersin’de sahte para operasyonu: 2 bin 150 dolar ele geçirildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde 21’i 100, 1 tanesi 50 dolar olan sahte 2 bin 150 dolar ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

Mersin’de sahte para operasyonu: 2 bin 150 dolar ele geçirildi
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İHA
Yayınlanma: 30.01.2025 - 09:25

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada Tarsus ilçesinde bir şüphelinin piyasaya sahte para süreceği bilgisi alındı.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit edip operasyon yaptı.

Operasyonla yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada 21 adet 100, 1 adet de 50’lik sahte dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya götürüldü.


Etiketler: #Mersin #dolar #Operasyon

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