Mersin'de üç araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var!

Toroslar ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'de üç araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var!
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DHA
Yayınlanma: 30.01.2025 - 09:02

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde dün akşam saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; M.Ç. yönetimindeki 33 ARN 705 plakalı kamyonet ile A.T. idaresindeki 33 TV 633 plakalı otomobil ve Gökhan Ercan'ın kullandığı 33 ARY 431 plakalı motosiklet, Akbelen Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Gökhan Ercan kamyonetin altında kaldı, 2 araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza yerine gelen sağlık ekibi, motosiklet sürücüsü Ercan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ise, ambulanslarla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ercan'ın cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi işlemleri için Mersin Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Etiketler: #kaza #Mersin #Soruşturma #yaralı

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