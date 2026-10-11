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Adreslere baskın yapıldı... Tekirdağ’da 'uyuşturucu' operasyonu: 25 tutuklama

Adreslere baskın yapıldı... Tekirdağ’da 'uyuşturucu' operasyonu: 25 tutuklama

11.10.2026 12:20:00
Güncellenme:
DHA
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Adreslere baskın yapıldı... Tekirdağ’da 'uyuşturucu' operasyonu: 25 tutuklama

Tekirdağ'da polisin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 30 şüpheliden 25’i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 6 Ekim'de Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi ile Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 8 bin 754 sentetik hap, 132 gram bonzai ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 30 şüpheli gözaltına alındı.

25 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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