Adreslere baskın yapıldı... Tekirdağ’da 'uyuşturucu' operasyonu: 25 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 6 Ekim'de Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi ile Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 8 bin 754 sentetik hap, 132 gram bonzai ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 30 şüpheli gözaltına alındı.
25 TUTUKLAMA
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.