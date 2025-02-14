Adreslere peş peşe baskın! Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Kilis'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Adreslere peş peşe baskın! Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 14.02.2025 - 10:45

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 98 gram sentetik uyuşturucu, 28 sentetik hap, 7 uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

7 TUTUKLAMA

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.


Etiketler: #uyuşturucu #kilis

İlgili Haberler

Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı!

Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı!
Cebinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

Cebinde uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı
Bakan Yerlikaya duyurdu... Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 bin 656 gözaltı!

Bakan Yerlikaya duyurdu... Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 bin 656 gözaltı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler