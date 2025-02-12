Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı!

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında da "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" suçundan adli işlem başlatıldığı aktarıldı.

Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı!
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AA
Yayınlanma: 12.02.2025 - 15:28

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında da "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.


Etiketler: #muğla #narkotik #Operasyon #uyuşturucu

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