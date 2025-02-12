Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı!
Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında da "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" suçundan adli işlem başlatıldığı aktarıldı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında da "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.
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