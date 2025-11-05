Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1250 sözleşmeli personel alacak. Peki, AFAD 1250 personel alımı ne zaman? 2025 AFAD personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

AFAD 1250 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere uygulama ve sözlü sınav ile 1250 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, AFAD bünyesine 77 sözleşmeli arama ve kurtarma teknikeri ile 1173 sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alınacak.

AFAD 1250 sözleşmeli personel alımı başvuruları, 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10:00’da başladı ve 11 Kasım 2025 tarihinde saat 17:00’de sona erecek.

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacak.

Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak.

AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 2.1.5. Son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşından gün almamış olmak. (11.11.1996 tarihinde veya sonrasında doğmuş olmak.)

Son başvuru tarihi itibarıyla en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.65 metre, en fazla 1.90 metre; kadınlarda ise en az 1.60 metre, en fazla 1.85 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak. (Adayların boy-kilo ölçümleri uygulama sınavı öncesi yapılacak olup uygun olmayan adaylar uygulama sınavına alınmayacaktır.)

Fiziksel, ruhsal, görsel ve işitsel engelli olmamak.

Her türlü coğrafyada, fiziki koşulda ve iklim şartında arama ve kurtarma görevini yapmaya, her türlü vasıta ile seyahat etmeye herhangi bir engeli olmamak.

Süresi içinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak.

Adaylar ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece birine ve tek il için başvuruda bulunabilecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde son başvuru tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak. (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere.)

Özel Şartlar

Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknikeri

Ön lisans düzeyinde öğretim veren kurumların Tablo 2’de belirtilen programlarının birinden mezun olmak.

ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknisyeni

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Bilişim Teknolojileri, Denizcilik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Gemi Yapımı, Harita-Tapu-Kadastro, Havacılık ve Uzay Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, Kimya Teknolojisi, Maden Teknolojisi, Makine ve Tasarım Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Metalürji Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Raylı Sistemler Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme veya Uçak Bakım alanlarının birinden mezun olmak.

ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.