AFAD: 3 il için teyakkuza geçildi
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da yarın şiddetli yağışlar bekleniyor. AFAD, halkı sel ve su baskınlarına karşı uyardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), yapılan açıklamaya göre, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da yarın şiddetli yağışlar yaşanması bekleniyor.
AFAD TEYAKKUZA GEÇTİ
AFAD'dan, "26 Haziran Pazar günü Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'ta şiddetli yağış beklenmektedi.r İl AFAD Yönetim Merkezleri teyakkuza geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklaması geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre bölgede pazar ve pazartesi günleri yer yer çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
BARTIN’DA SEL TEHLİKESİNE KARŞI HOPARLÖRLERDEN UYARI YAPILIYOR
Bartın Valiliği'nden yapılan uyarıda pazar ve pazartesi günleri çok kuvvetli yağış beklendiğine dikkat çekilirken dere yataklarından uzak durulması, taşkın anında yüksek yerlere çıkılması ve bodrum katlara su girişini engellemek için kum torbası kullanımı gibi her türlü tedbirin alınmasının büyük önem taşıdığı kaydedildi. Belediye ve cami hoparlörlerinden de uyarılar anons edilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.
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