AFAD 55 kent için alarm verdi... 29 il için 'turuncu', 26 kent için 'sarı' kod!

Yayınlanma: 17.11.2023 - 16:40

Güncelleme: 17.11.2023 - 16:41

İstanbul'da yarın ve pazar günü şiddetli fırtına bekleniyor. THY, yarın İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 seferini karşılıklı olarak iptal etti.

THY'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Yarın İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı uyarınca toplam 40 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir" denildi.

Açıklamada, yolcuların THY'nin internet sitesi üzerindeki "uçuş durumu sorgulama" bölümünden seferlerini kontrol etmeleri uyarısında bulunuldu.

AFAD'DAN 55 İL İÇİN "SARI" VE "TURUNCU" ALARM

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; 29 il için "turuncu", 26 il için "sarı" uyarı olmak üzere toplam 55 il için meteorolojik uyarı yapıldı.

????@meteoroloji_twi’den alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 29 ilimiz için Turuncu, 26 ilimiz için Sarı uyarı olmak üzere toplam 55 ilimiz için meteorolojik uyarı yapılmıştır.



??? 18 Kasım Cumartesi günü;



?? Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bingöl, Bursa,… pic.twitter.com/rV55Xg99n0 — AFAD (@AFADBaskanlik) November 17, 2023

29 İL İÇİN "TURUNCU" ALARM

18 Kasım Cumartesi günü; Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bingöl, Bursa, Burdur, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, Mersin, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Niğde, Rize, Sivas, Tunceli, Trabzon, Bayburt, Karaman, Tekirdağ ve Yalova "turuncu" alarm verildi.

26 KENT İÇİN "SARI" UYARI

Ankara, Amasya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Çankırı, Eskişehir, Edirne, İzmir, Kırşehir, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Tokat, Malatya, Uşak, Yozgat, Aksaray, Kırıkkale ve Osmaniye içinse "sarı" alarm verildi.

VALİLİKLERE UYARI YAPILDI

"Uyarı verilen illerimizde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapılmıştır. Sarı ve turuncu meteorolojik uyarı verilen illerde ekiplerimiz teyakkuz halindedir" denildi.

İSTANBUL'DA İKİ GÜN FIRTINA VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.