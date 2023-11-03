AFAD'dan 'Babala TV' eleştirilerine yanıt
AFAD, Babala TV'ye 'teşekkür belgesi' verilmesi üzerine gelen eleştirilere, resmi sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Babala TV’ye teşekkür belgesi verilmesi üzerine gelen eleştiriler üzerine, Kahramanmaraş depremleri dolayısıyla düzenlenen yardım kampanyasına 100 bin TL ve üzere bağış yapan kişilerin tamamına ayrım yapılmaksızın teşekkür belgesi düzenlendiğini açıkladı.
AFAD, Babala TV’ye teşekkür belgesi verilmesi üzerine gelen eleştirilerin ardından sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.
"AYRIM YAPILMAKSIZIN..."
Kahramanmaraş depremleri dolayısıyla gerçekleştirilen 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasına 100 bin TL ve üzere bağış yapan 1750 bağışçının tamamına teşekkür belgesi verildiğini ifade eden AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Bu kapsamda Babala TV olarak adlandırılan bağışçı da 500.000 TL bağış yaptığı için teşekkür belgesi düzenlenmiştir" denildi.
Sosyal medyada yer alan haberlere ilişkin açıklama yapma gereği duyulmuştur.— AFAD (@AFADBaskanlik) November 2, 2023
Asrın felaketi Kahramanmaraş depremleri dolayısıyla gerçekleştirilen "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasına 100.000 TL ve üzeri bağış yapan 1.750 bağışçının tamamına, ayrım yapılmaksızın teşekkür…
En Çok Okunan Haberler
-
- Atatürk'e benzeyen adam 29 Ekim'de çifte bayram yaşadı
- Lübnan’dan fırlatılan roket İsrail’e düştü
- İYİ Parti'de kritik istifa!
- Hatay’ın altını üstüne getirecekler!
- Salonda dikkat çeken pankart!
- Laik eğitime yine hançer!
- 'Tekrarlayacağız'
- Enflasyonda aylık seri sürüyor!
- Ünlü sanatçı beyin tümörü ameliyatı oldu
- Memur ve emeklilerin maaş zammı ne kadar olacak?