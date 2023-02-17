AFAD: 680 bin 268 hanede hasar tespiti tamamlandı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) 10 bin TL'lik 'Hane Başı Destek Ödemeleri'nin kesinleşmemiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak gerçekleştirildiği belirtilip, "Şu ana kadar 680 bin 268 hanede hasar tespit çalışması tamamlanmış olup, ödemelere başlanmıştır" denildi.

DHA
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 12:37
AFAD: 680 bin 268 hanede hasar tespiti tamamlandı
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından AFAD'dan hasar tespit çalışmalarına ilişkin yeni bir açıklama geldi.

"Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalara göre yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı ve az hasarlı olarak tespit edilen konutlara yönelik 10 bin TL tutarındaki Hane Başı Destek Ödemeleri yapılmaya başlanmıştır" denilen açıklamada, "Ödemeler; AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığınca kesinleşmemiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir. Şu ana kadar 680 bin 268 hanede hasar tespit çalışması tamamlanmış olup, ödemelere başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

"SMS GÖNDERİMİNE BAŞLANDI"

Hasar tespit çalışmalarının sahada devam ettiği belirtilerek, "Çalışmalar sonuçlandıkça ödemeler yapılmaya devam edecektir. Hane Başı Destek Ödemeleri, Ziraat Bankası'nda hesabı bulunan vatandaşlarımızın doğrudan hesabına, hesabı bulunmayan vatandaşlarımızın ise TC kimlik numaralarına yapılmaktadır. Ödeme yapılan vatandaşlarımıza bilgilendirme mesajı (SMS) gönderimine başlanmıştır" denildi. 


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