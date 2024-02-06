AFAD açıkladı: '60 bin sarsıntı meydana geldi'
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede 1 yılda yaklaşık 60 bin sarsıntı daha yaşandığını bildirdi.
Başkanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Türkiye ve yakın çevresindeki depremlerin kuruma bağlı Deprem Dairesi Başkanlığınca 7 gün 24 saat izlendiği belirtildi.
Depremlere ilişkin grafiklere yer verilen paylaşımda, 6 Şubat 2023'te merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremin yaşandığı anımsatılarak, "Depremlerden sonra 1 yılda, bölgede 60 bine yakın deprem meydana gelmiştir. Depremlerde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadesine yer verildi.
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