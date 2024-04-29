AFAD açıkladı: Burdur'da korkutan deprem

AFAD, Burdur'un Çavdır ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.04.2024 - 00:43
AFAD açıkladı: Burdur'da korkutan deprem
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AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Burdur'un Çavdır ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yapılan açıklamada, saat 00.33'te meydana gelen depremin derinliği ise 25.92 km olarak belirtildi.

AFAD DUYURDU

 


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