AFAD açıkladı: Burdur'da korkutan deprem
AFAD, Burdur'un Çavdır ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Burdur'un Çavdır ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yapılan açıklamada, saat 00.33'te meydana gelen depremin derinliği ise 25.92 km olarak belirtildi.
AFAD DUYURDU
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 28, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Çavdır (Burdur)
Tarih:2024-04-29
Saat:00:33:29 TSİ
Enlem:36.97611 N
Boylam:29.7175 E
Derinlik:25.92 km
Detay:https://t.co/wSUXxLfNhy@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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