AFAD açıkladı: Burdur'da korkutan deprem

Yayınlanma: 29.04.2024 - 00:43

Güncelleme: 29.04.2024 - 00:44

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Burdur'un Çavdır ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yapılan açıklamada, saat 00.33'te meydana gelen depremin derinliği ise 25.92 km olarak belirtildi.

AFAD DUYURDU