AFAD açıkladı: Van'da deprem!

Yayınlanma: 05.05.2024 - 23:22

Güncelleme: 05.05.2024 - 23:24

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yapılan açıklamada, saat 22:58'te meydana gelen depremin derinliği ise 7 km olarak belirtildi.

AFAD'IN AÇIKLAMASI