AFAD açıkladı: Van'da deprem!
AFAD, Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yapılan açıklamada, saat 22:58'te meydana gelen depremin derinliği ise 7 km olarak belirtildi.
AFAD'IN AÇIKLAMASI
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 5, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Tuşba (Van)
Tarih:2024-05-05
Saat:22:58:34 TSİ
Enlem:38.90639 N
Boylam:43.64 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/Zj61nbjr1E@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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