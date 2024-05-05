AFAD açıkladı: Van'da deprem!

AFAD, Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2024 - 23:22
AFAD açıkladı: Van'da deprem!
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AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yapılan açıklamada, saat 22:58'te meydana gelen depremin derinliği ise 7 km olarak belirtildi.

AFAD'IN AÇIKLAMASI

 


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