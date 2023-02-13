AFAD depremden sonra tren raylarındaki değişimin görüntüsünü paylaştı
AFAD, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra tren raylarındaki değişimin görüntüsünü paylaştı.
AFAD, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki ağır yıkım ve 30 bini aşkın can kayıplarına neden olan depremlerden sonra Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki tren raylarındaki ve Gölbaşı ve Balkar’da çitlerde gözlemlenen değişimin görüntüsünü paylaştı.
AFAD'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde;
6 Şubat Pazarcık ve Elbistan depremleri sonrası AFAD Deprem Dairesi Saha Gözlemlerine devam ediyor.
Doğanşehir’de tren yolunda gözlenen sol yanal atımlar
Gölbaşı ve Balkar’da çitlerde gözlenen 4 m sol yanal atımlar
?? 6 Şubat Pazarcık ve Elbistan depremleri sonrası AFAD Deprem Dairesi Saha Gözlemlerine devam ediyor— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 13, 2023
?? Doğanşehir’de tren yolunda gözlenen sol yanal atımlar
?? Gölbaşı ve Balkar’da çitlerde gözlenen 4 m sol yanal atımlar#pazarcıkdeprem #deprem#Elbistandeprem pic.twitter.com/3bu9caZh8U
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