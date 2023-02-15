AFAD, depremzedeler için 'Öncelikli ihtiyaç malzemeleri' listesi yayımladı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yurttaşların Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelere yapılacakları ayni yardımlara ilişkin 'Öncelikli ihtiyaç malzemeleri' listesi yayımladı.
AFAD sosyal mesya hesabından '15.02.2023 Tarihli Öncelikli İhtiyaç Listesi' başlıklı bir ihtiyaç listesi paylaştı.
Yapılan açıklamaya göre, belirlenen 'ihtiyaç malzemeleri' listesinde battaniye, çadır, kişisel bakım kiti, kahvaltılık, uyku tulumu, hijyen kolisi, kuru gıda, gıda kolisi, jeneratör, tüplü ısıtıcı, odun-kömür sobası, harici şarj cihazı, seyyar tuvalet ve banyo, elektrikli ısıtıcı, büyük ve küçük tüp, yatak, çocuk ve yetişkin montu, iç giyim, içlik, bot, polar, çocuk ve yetişkin bezi, bebek maması, hazır gıda, konserve gıda, tek kullanımlık tabak, bardak, çatal ve kaşık bulunuyor.
Yurttaşlar, deprem bölgelerine yapılacakları tüm ayni bağışlar için valiliklere ve kaymakamlıklara başvuruda bulunabiliyor.
15.02.2023 Tarihli Öncelikli İhtiyaç Listesi— AFAD (@AFADBaskanlik) February 15, 2023
?? Çadır
?? Battaniye
?? Uyku Tulumu
?? Hijyen Kolisi
?? Kuru Gıda
?? Kahvaltılık Gıda
?? Gıda Kolisi
Deprem bölgesine yapılacak tüm aynî bağışlar için Valiliklerimize ve Kaymakamlıklarımıza başvurabilirsiniz. pic.twitter.com/feCA1eSSZd
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