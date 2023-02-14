Son dakika... AFAD merkezindeki Kabine Toplantısı başladı
Son dakika... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı AFAD merkezinde başladı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında toplandı. Toplantı 15.20 itibarıyla başladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kabine Toplantısı'nın tek gündem maddesinin Kahramanmaraş merkezli depremler olacağını açıklamıştı.
BAKANLAR ONLINE OLARAK KATILACAK
Edinilen bilgiye göre toplantıya, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren bazı bakanlar video konferansla katılacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Haluk Levent'ten kendisini hedef alan Bahçeli'ye yanıt
- Haluk Levent kaza geçirdi
- BBL Esports – DRX maçı ne zaman?
- 'Yalvarıyorum' diye seslendi: Çürük evde oturmayın
- 7 gündür sessizdi: Bahçeli'den skandal sözler
- AKP'den ilk açıklama: Bunu konuşmaya utanırız
- Seçim ertelenebilir mi? YSK temsilcisi açıkladı
- Bülent Arınç'a tepkiler çığ gibi
- Hepsini isim isim yazacağım
- AKP'li Numan Kurtulmuş'tan açıklama