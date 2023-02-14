Son dakika... AFAD merkezindeki Kabine Toplantısı başladı

Son dakika... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı AFAD merkezinde başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 15:31
Son dakika... AFAD merkezindeki Kabine Toplantısı başladı
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında toplandı. Toplantı 15.20 itibarıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kabine Toplantısı'nın tek gündem maddesinin Kahramanmaraş merkezli depremler olacağını açıklamıştı. 

BAKANLAR ONLINE OLARAK KATILACAK

Edinilen bilgiye göre toplantıya, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren bazı bakanlar video konferansla katılacak.


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