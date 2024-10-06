AFAD duyurdu: Adana'da deprem
AFAD verilerine göre, Adana Tufanbeyli'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 00.53'de, Adana Tufanbeyli'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 5, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Tufanbeyli (Adana)
Tarih:2024-10-06
Saat:00:53:51 TSİ
Enlem:38.26806 N
Boylam:36.36833 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/DehCSHZPj9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: #afad #deprem #acil durum
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