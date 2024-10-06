AFAD duyurdu: Adana'da deprem

AFAD verilerine göre, Adana Tufanbeyli'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD duyurdu: Adana'da deprem
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.10.2024 - 01:04

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 00.53'de, Adana Tufanbeyli'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:


Etiketler: #afad #deprem #acil durum

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