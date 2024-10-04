Son dakika... AFAD duyurdu: Konya'da deprem!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre, Konya Karapınar'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 08.57'de, Konya Karapınar'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 4, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Karapınar (Konya)
Tarih:2024-10-04
Saat:08:57:16 TSİ
Enlem:37.83694 N
Boylam:33.34306 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/i76rxMjNgq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 4, 2024
BESAGIL-KARATAY (KONYA) https://t.co/Wl9Sjsltnr
04.10.2024, 08:57:16 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Etiketler: #AFAD son depremler #deprem #konya
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