Son dakika... AFAD duyurdu: Konya'da deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre, Konya Karapınar'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.

Son dakika... AFAD duyurdu: Konya'da deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2024 - 09:21

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 08.57'de, Konya Karapınar'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.


Etiketler: #AFAD son depremler #deprem #konya

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