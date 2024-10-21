Malatya'da depremden etkilenen 21 okulda eğitim yeniden başladı
Malatya'nın Kale ilçesinde 16 Ekim Çarşamba günü meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen ve 3 gün tatil edilen 21 okulda eğitim, onarım çalışmalarının ardından yeniden başladı.
Kale merkezli depremde kentte 21 okulun, küçük çaplı boya ve sıvalarında bozulmalar meydana geldi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, depremin hemen ardından okullarda başlattığı onarım işlemlerini tamamladı.
Depremden etkilenen okullar, çalışmaların bitmesiyle bugün eğitim ve öğretime tekrar başladı.
Malatya Valiliği, Kale ilçesinde meydana gelen depremde, küçük çaplı boya ve sıvalarında meydana gelen bozulmalar nedeniyle 21 okulda eğitim ve öğretime ara vermişti.
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