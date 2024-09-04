AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem!
AFAD sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi.
Buna göre deprem, 12.22 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 3, 2024
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-09-04
Saat:00:29:50 TSİ
Enlem:34.705 N
Boylam:32.00972 E
Derinlik:12.22 km
Detay:https://t.co/Fj3nt2QGwQ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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