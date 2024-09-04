AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem!

AFAD sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.09.2024 - 00:42
AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi. 

Buna göre deprem, 12.22 kilometre derinliğinde meydana geldi. 


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