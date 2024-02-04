AFAD duyurdu: Ankara'da deprem!

Yayınlanma: 04.02.2024 - 07:23

Güncelleme: 04.02.2024 - 07:23

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Ankara'nın Kalecik ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 04.25'te gerçekleşen depremin derinliği 8.58 kilometre olarak ölçüldü.