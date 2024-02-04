AFAD duyurdu: Ankara'da deprem!

Ankara'nın Kalecik ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2024 - 07:23
AFAD duyurdu: Ankara'da deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Ankara'nın Kalecik ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 04.25'te gerçekleşen depremin derinliği 8.58 kilometre olarak ölçüldü. 

 


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