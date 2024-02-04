AFAD duyurdu: Ankara'da deprem!
Ankara'nın Kalecik ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Ankara'nın Kalecik ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 04.25'te gerçekleşen depremin derinliği 8.58 kilometre olarak ölçüldü.
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