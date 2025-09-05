AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da 1 saat arayla iki deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 09.48 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 10.15 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

Bu depremin ardından, saat 10.52 sıralarında 4.1 büyüklüğünde ve yerin 9.23 kilometre derinliğinde bir deprem daha yaşandı.