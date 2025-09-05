AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da 1 saat arayla iki deprem!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
5.09.2025 10:12:00
Haber Merkezi
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde ve yerin 10.15 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı. Bu depremin ardından saat 10.52 sıralarında ve 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 09.48 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 10.15 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

Bu depremin ardından, saat 10.52 sıralarında 4.1 büyüklüğünde ve yerin 9.23 kilometre derinliğinde bir deprem daha yaşandı.

