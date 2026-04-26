AFAD duyurdu: Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin aktardığına göre; saat 08.01 sıralarında merkez üssü Bingöl'ün Yedisu ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bingöl’ün yanı sıra çevre illerden de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bingöl Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, depremin ardından ilgili kurumlar tarafından yapılan ilk incelemelerde herhangi bir can ve mal kaybının tespit edilmediği belirtildi.

Açıklamada, "Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerine yer verildi.