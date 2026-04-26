AFAD duyurdu: Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem

26.04.2026 08:58:00
AFAD Deprem Dairesi, Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4.4 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı. Çevre illerden de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Bingöl Valiliği, depremin ardından ilgili kurumlar tarafından yapılan ilk incelemelerde herhangi bir can ve mal kaybının tespit edilmediğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin aktardığına göre; saat 08.01 sıralarında merkez üssü Bingöl'ün Yedisu ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bingöl’ün yanı sıra çevre illerden de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bingöl Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, depremin ardından ilgili kurumlar tarafından yapılan ilk incelemelerde herhangi bir can ve mal kaybının tespit edilmediği belirtildi.

Açıklamada, "Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerine yer verildi.

İlgili Haberler

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu? AFAD, Kandilli son deprem verileri açıklandı. Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 26 Nisan 2026 Pazar günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, son dakika depremler! Deprem mi oldu? 26 Nisan 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem Akdeniz’de saat 22.49’da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Akdeniz açıkları olan deprem, Datça’ya 267 kilometre uzaklıkta meydana geldi.
Adıyaman’da 3.5 büyüklüğünde deprem
Adıyaman’da 3.5 büyüklüğünde deprem Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.