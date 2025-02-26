AFAD duyurdu: Bingöl'de deprem!
AFAD, Bingöl Yayladere'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl Yayladere'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.
Buna göre deprem, yerin 8.34 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 26, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Yayladere (Bingöl)
Tarih:2025-02-26
Saat:21:10:03 TSİ
Enlem:39.22722 N
Boylam:40.17333 E
Derinlik:8.34 km
Detay:https://t.co/UxAVeA5jds@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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