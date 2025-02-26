AFAD duyurdu: Bingöl'de deprem!

AFAD, Bingöl Yayladere'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.

AFAD duyurdu: Bingöl'de deprem!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.02.2025 - 21:24

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl Yayladere'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı. 

Buna göre deprem, yerin 8.34 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 


Etiketler: #afad #deprem #Bingöl

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