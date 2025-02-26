Japon deprem uzmanından Türkiye için kritik 'deprem' uyarısı: 4 bölgeyi işaret etti!

Yayınlanma: 26.02.2025 - 15:14

Güncelleme: 26.02.2025 - 15:19

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye’nin deprem riski taşıyan bölgelerine açıklamalarda ve öngörülerde bulundu.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre; Moriwaki, Türkiye'de büyük depremlerin beklenebileceği dört kritik bölgeyi sıralayarak şunları söyledi:

Doğu Anadolu Fay Hattı: 2020'de Elazığ, 2023'te Kahramanmaraş ve Hatay'da yaşanan depremlerle Türkiye'deki deprem zincirinin devam ettiğini belirtti.

2020'de Elazığ, 2023'te Kahramanmaraş ve Hatay'da yaşanan depremlerle Türkiye'deki deprem zincirinin devam ettiğini belirtti. Bingöl-Karlıova Bölgesi: Muş, Bitlis ve Tunceli'yi kapsayan bu bölge de yüksek risk taşıyor.

Muş, Bitlis ve Tunceli'yi kapsayan bu bölge de yüksek risk taşıyor. Batı Anadolu Fay Hattı: Ege Bölgesi'ndeki kısa fakat etkili fay hatları, büyük depremlere neden olmayabilir ancak risk oluşturuyor.

Ege Bölgesi'ndeki kısa fakat etkili fay hatları, büyük depremlere neden olmayabilir ancak risk oluşturuyor. Marmara Bölgesi: Özellikle İstanbul'u tehdit eden Marmara, büyük bir depremin habercisi olabilir.

Özellikle İstanbul için büyük bir depremin kaçınılmaz olduğunu belirten Moriwaki, Silivri açıklarında geçmişte yaşanan büyük depremleri hatırlatarak, Marmara'da enerji birikiminin devam ettiğini vurguladı.

MARMARA'DA ENERJİ BİRİKİMİ DEVAM EDİYOR

Moriwaki, "1509'da büyük bir deprem oldu, ardından 1766'da bir diğer büyük deprem yaşandı. O dönemde tsunami olduğuna dair kayıtlar var. 257 yıl sonra, yani 2023'te, Marmara'da enerji birikimi devam ediyor. Bu durum, depremin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor" dedi.

Ege Denizi'ndeki depremlerin son günlerde azaldığını söyleyen Moriwaki, "Yavaş yavaş yok olabilir ya da birkaç gün yok oluyorsa bu büyük deprem gelebilir. Mesela 7 büyüklüğünde deprem geldiyse de Türkiye tarafında Muğla, Marmaris, Datça ve İzmir'e kadar hissedilebilir ama çok hasar olacağını zannetmiyorum. Deniz içerisinde deprem olunca tsunami olabilir. En kötü senaryoda 3 metre olabilir. Denizin çekilmesi ise depremle ilgili değil" dedi.