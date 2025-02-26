Son dakika... AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde saat 15.04 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 26, 2025
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-26
Saat:15:04:29 TSİ
Enlem:36.40694 N
Boylam:25.77722 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/ezu3PvaZmj@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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