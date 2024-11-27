AFAD duyurdu... Bitlis'te korkutan deprem!

AFAD, Bitlis'in merkez ilçesinde 4.3 büyüklüğünde ve yerin 8.71 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

AFAD duyurdu... Bitlis'te korkutan deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.11.2024 - 07:07

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Bitlis'in merkez ilçesinde saat 05.50 sıralarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin yerin 8.71 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


Etiketler: #afad #bitlis #deprem #merkez

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