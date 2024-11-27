AFAD duyurdu... Bitlis'te korkutan deprem!
AFAD, Bitlis'in merkez ilçesinde 4.3 büyüklüğünde ve yerin 8.71 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Bitlis'in merkez ilçesinde saat 05.50 sıralarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin yerin 8.71 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 27, 2024
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Merkez (Bitlis)
Tarih:2024-11-27
Saat:05:50:07 TSİ
Enlem:38.28083 N
Boylam:42.35083 E
Derinlik:8.71 km
Detay:https://t.co/Gx7KDF9313@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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