Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem... Naci Görür 'endişe verici' diyerek uyardı!
Malatya'da meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirme yapan Prof. Dr. Naci Görür 'endişe verici' diyerek uyardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, söz konusu depreme ilişkin sosyal medya hesabından bir değerlendirme yaptı.
Naci Görür şunları yazdı:
"Polat-Doğanşehir/Malatya’da 4,5 deprem oldu. Sanırım bu deprem Malatya Fay Zonu içerisinde. Malatya Fayı yavaş bir fay. Son deprem yaklaşık 2.500 sene önce. Son depremlerde de yüklendi. Endişe verici. Ciddi olarak çalışılmalı. MTA, AFAD ve ÜNİVERSİTELER namzet kuruluşlar."
Polat-Doğanşehir/Malatya’da 4,5 deprem oldu. Sanırım bu deprem Malatya Fay Zonu içerisinde. Malatya Fayı yavaş bir fay. Son deprem yaklaşık 2.500 sene önce. Son depremlerde de yüklendi. Endişe verici. Ciddi olarak çalışılmalı. MTA, AFAD ve ÜNİVERSİTELER namzet kuruluşlar. pic.twitter.com/LTBlKwm6ik— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) November 25, 2024
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