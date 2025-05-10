AFAD duyurdu: Datça'da deprem!

AFAD, Muğla'nın Datça ilçesinde saat 06.31 sıralarında 3.8 büyüklüğünde ve yerin 14.8 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

AFAD duyurdu: Datça'da deprem!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.05.2025 - 07:50

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Muğla'nın Datça ilçesinde saat 06.31 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 14.8 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


Etiketler: #afad #Datça #deprem #muğla

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