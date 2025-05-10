AFAD duyurdu: Datça'da deprem!
AFAD, Muğla'nın Datça ilçesinde saat 06.31 sıralarında 3.8 büyüklüğünde ve yerin 14.8 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Muğla'nın Datça ilçesinde saat 06.31 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 14.8 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 10, 2025
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Akdeniz - [240.02 km] Datça (Muğla)
Tarih:2025-05-10
Saat:06:31:43 TSİ
Enlem:34.63889 N
Boylam:26.62083 E
Derinlik:14.8 km
Detay:https://t.co/LxVmwHatMr@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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