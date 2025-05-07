Son dakika deprem... İstanbul yine sallandı: Marmara Denizi'nde peş peşe 2 deprem!
Son dakika haberi... İstanbul'da Silivri açıklarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sabah da yine aynı bölgede 3.1 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.
İstanbul'da Silivri açıklarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin saat 12.22'de meydana geldiği ve derinliğinin 11 kilometre olduğu kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 7, 2025
MARMARA DENIZI https://t.co/GwQmiFlALC
07.05.2025, 12:22:57 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 11.0 km#Kandilli
SABAH DA DEPREM OLMUŞTU
Aynı bölgede bu sabah saat, 08.07'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 7, 2025
MARMARA DENIZI https://t.co/J0Wa8AiSbh
07.05.2025, 08:07:28 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 12.4 km#Kandilli
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