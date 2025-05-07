Son dakika deprem... İstanbul yine sallandı: Marmara Denizi'nde peş peşe 2 deprem!

Son dakika haberi... İstanbul'da Silivri açıklarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sabah da yine aynı bölgede 3.1 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.

Son dakika deprem... İstanbul yine sallandı: Marmara Denizi'nde peş peşe 2 deprem!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.05.2025 - 12:49

İstanbul'da Silivri açıklarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin saat 12.22'de meydana geldiği ve derinliğinin 11 kilometre olduğu kaydedildi.

SABAH DA DEPREM OLMUŞTU

Aynı bölgede bu sabah saat, 08.07'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.


Etiketler: #23 Nisan 2025 İstanbul depremi #artçı deprem #deprem #İstanbul deprem

İlgili Haberler

Deprem mi oldu? Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?

Deprem mi oldu? Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 6 Mayıs 2026 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Mayıs 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Mayıs 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Marmara'da büyük tehlike geçmedi: 'Depremin boşalttığı enerji sadece yüzde 12'

Marmara'da büyük tehlike geçmedi: 'Depremin boşalttığı enerji sadece yüzde 12'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler