Son dakika deprem... İstanbul yine sallandı: Marmara Denizi'nde peş peşe 2 deprem!

Yayınlanma: 07.05.2025 - 12:49

Güncelleme: 07.05.2025 - 12:52

İstanbul'da Silivri açıklarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin saat 12.22'de meydana geldiği ve derinliğinin 11 kilometre olduğu kaydedildi.

SABAH DA DEPREM OLMUŞTU

Aynı bölgede bu sabah saat, 08.07'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.