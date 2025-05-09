Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 9 Mayıs 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 9 Mayıs 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Deprem mi oldu? son dakika depremler! 9 Mayıs 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 9 Mayıs 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.05.2025 - 09:14

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 9 Mayıs'ta meydana gelen depremler...

9 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

2025.05.09 08:20:27 -.-  2.1  -.-   MARMARA DENIZI                    

2025.05.09 08:02:07 -.-  2.7  -.-   SEHLER-AKCADAG (MALATYA)          

2025.05.09 07:31:38   -.-  2.0  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)         

2025.05.09 07:20:12   -.-  1.5  -.-   DEREKOY-ILGIN (KONYA)             

2025.05.09 07:06:57   -.-  1.7  -.-   KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA)   

2025.05.09 07:04:49 -.-  2.4  -.-   ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)     

2025.05.09 06:05:08  -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                        

2025.05.09 05:50:19   -.-  2.4  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)    

2025.05.09 05:33:23 -.-  1.2  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)        

2025.05.09 05:25:33   -.-  1.5  -.-   HASANLOK-ISLAHIYE (GAZIANTEP)     

2025.05.09 04:51:54    -.-  1.2  -.-   CATAK-DUZICI (OSMANIYE)           

2025.05.09 04:20:47 -.-  1.6  -.-   EGE DENIZI                        

2025.05.09 04:14:12 -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                        


Etiketler: #deprem #deprem mi oldu #Son depremler

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