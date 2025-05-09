Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 9 Mayıs 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 9 Mayıs 2025 Pazartesi günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Peki, Deprem mi oldu? son dakika depremler! 9 Mayıs 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 9 Mayıs'ta meydana gelen depremler...
9 MAYIS'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER
2025.05.09 08:20:27 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI
2025.05.09 08:02:07 -.- 2.7 -.- SEHLER-AKCADAG (MALATYA)
2025.05.09 07:31:38 -.- 2.0 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
2025.05.09 07:20:12 -.- 1.5 -.- DEREKOY-ILGIN (KONYA)
2025.05.09 07:06:57 -.- 1.7 -.- KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA)
2025.05.09 07:04:49 -.- 2.4 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2025.05.09 06:05:08 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI
2025.05.09 05:50:19 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2025.05.09 05:33:23 -.- 1.2 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)
2025.05.09 05:25:33 -.- 1.5 -.- HASANLOK-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
2025.05.09 04:51:54 -.- 1.2 -.- CATAK-DUZICI (OSMANIYE)
2025.05.09 04:20:47 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI
2025.05.09 04:14:12 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI
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